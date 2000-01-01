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Интернет - Магазин товаров для животных «Мона Киса» в Харькове


Интернет зоомагазин «Мона Киса» рад приветствовать своих настоящих и будущих друзей, творцов будущих шедевров в мире ухода за домашними животными.

Магазин «Мона Киса» представляет из себя сплоченную команду из более чем 20 человек, объединенных единой целью – обеспечить вас необходимыми зоотоварами.

Выбрав «Мону Кису» вы доверитесь ответственным специалистам, которые понимают, что главной нашей ценностью является здоровье и хорошее настроение ваших кошечек, собачек, птичек и грызунов, рыбок и лошадок.

На нашем сайте представлен широкий выбор товаров для животных - все что может понадобиться для содержания животного в среде городской квартиры или дома.

На страницах зоопортала вы сможете найти тысячи наименований ОРИГИНАЛЬНОЙ продукции по невысоким ценам. Харьков, Киев, Днепр и остальные города нашей необъятной родины могут воспользоваться услугами нашей оперативной службы доставки.

У нас вы сможете воспользоваться уникальной возможностью приобрести все необходимые зоотовары в одном месте:

- корма сухие, консервы и лечебные смеси для кошек, собак, птиц, рыбок, грызунов;

- ветеринарные препараты и витамины для животных;

- лежанки, мягкие места, домики для разных типов домашних любимцев;

- одежда разных цветов и размеров;

- аксессуары на любой вкус;

- игрушки (от простых до наиболее современных интерактивных моделей);

- средства по уходу, чистке, лечебная косметика и прочее;

- клетки для хомяков, шиншилл, крыс и других мелких грызунов, попугаев.



Дополнительные услуги ухода за животными


Помимо продажи товаров для животных магазин «Мона Киса» готов предложить своим посетителям целый спектр сопутствующих услуг:

- санаторий/отель для передержки животных;

- услуги груминга и подготовки к конкурсам;

- консультации ветеринара;

- доставка индивидуально приготовленных кормов по специальным диетам;

- услуги специалистов аквариумистов;

- услуги похоронного агентства для животных по всей Украине.



Всегда рады видеть Вас на сайте магазина зоотоваров «Мона Киса»! МуррЧао!